Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Burak Kapacak ilk maçına çıktı

BURAK KAPACAK BU SEZON İLK KEZ!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Burak Kapacak, sarı-lacivertli formayla ilk mücadelesine çıktı. İlk kez 11'de görev yapan Burak Kapacak'a sezon başından beri hiç şans verilmemesi sebebiyle taraftarlar, teknik heyete yoğun tepki göstermişti. Burak, daha önce yedekler arasında yer almış ancak hiç oynatılmamıştı.

22 yaşındaki genç futbolcu, sezon başında 1 milyon 350 Bin Euro bedelle Bursaspor'dan transfer edilmişti.

ALTYAPIDAN 4 OYUNCU KADRODA

Fenerbahçe, Afjet Afyonspor maçı kadrosunda altyapısından 4 oyuncuya yer verdi. Sarı-lacivertlilerde altyapıdan Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan, kupa mücadelesinin kadrosunda yer aldı. Bu isimlerden Muhammed mücadeleye ilk 11'de başlarken, diğer oyuncular kulübede şans bekledi.