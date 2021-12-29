Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Burak Kapacak ilk maçına çıktı
Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Sarı Lacivertlilerde, sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen genç futbolcu Burak Kapacak, bu sezon ilk maçına çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerde Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede Berke Özer görev alırken, savunmada Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Burak Kapacak oynadı. Orta sahada Miguel Crespo ve Max Meyer forma şansı bulurken, kanatlarda Muhammed Gümüşkaya ve Diego Rossi görev aldı. Fenerbahçe'de santrfor pozisyonunda Enner Valencia, arkasında ise Dimitris Pelkas gol aradı.
Yedeklerde ise Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan yer aldı.
BURAK KAPACAK BU SEZON İLK KEZ!
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Burak Kapacak, sarı-lacivertli formayla ilk mücadelesine çıktı. İlk kez 11'de görev yapan Burak Kapacak'a sezon başından beri hiç şans verilmemesi sebebiyle taraftarlar, teknik heyete yoğun tepki göstermişti. Burak, daha önce yedekler arasında yer almış ancak hiç oynatılmamıştı.
22 yaşındaki genç futbolcu, sezon başında 1 milyon 350 Bin Euro bedelle Bursaspor'dan transfer edilmişti.
ALTYAPIDAN 4 OYUNCU KADRODA
Fenerbahçe, Afjet Afyonspor maçı kadrosunda altyapısından 4 oyuncuya yer verdi. Sarı-lacivertlilerde altyapıdan Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan, kupa mücadelesinin kadrosunda yer aldı. Bu isimlerden Muhammed mücadeleye ilk 11'de başlarken, diğer oyuncular kulübede şans bekledi.
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