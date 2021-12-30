30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda! İşte muhtemel ilk 11

Beşiktaş'ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda! İşte muhtemel ilk 11

SPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2021
ABONE OL
Beşiktaş’ta gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda! İşte muhtemel ilk 11

Süper Lig'de istenilen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Siyah beyazlı ekip bu akşam Altay'ı kendi sahasında konuk edecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA