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Haberler Galeri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Afyonspor maçında büyük şok! Tribünler istifaya davet etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Afyonspor maçında büyük şok! Tribünler istifaya davet etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları A Spor ekranından şifresiz olarak canlı yayınla ekrana geliyor. Son 16 turuna adını yazdırmak isteyen Fenerbahçe evinde Afyonspor'u konuk etti.

Süper Lig'de başarısız bir grafik çizen ev sahibi ekip, Afyonspor ile oynanan mücadelenin normal süresinde gol bulamayınca maç uzatmalara gitti. Kötü performans nedeniyle ise sarı-lacivertli ekibin taraftarları 88. dakikada yönetimi istifaya davet etti.

Öte yandan mücadeleyi izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise bir hayli moralinin bozuk olduğu görüldü. İşte o anlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021 23:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 23:41
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Afyonspor maçında büyük şok! Tribünler istifaya davet etti

Süper Lig'de bu sezon istediği başarılığı grafiği yakalayamayan Fenerbahçe Portekizli teknik adam Pereira ile yollarını ayırmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırmak isteyem sarı lacivertli ekip evinde TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'u konuk etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Afyonspor maçında büyük şok! Tribünler istifaya davet etti

Maçın normal süresi golsüz eşitsizlikle tamamladı. Ev sahibi ekibin taraftarları mücadeleyi tribünden izleyen Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Mücadelenin 88. dakikasında tepkisini gösteren taraftarların "yönetim istifa" sesleri canlı yayına yansıdı.

İŞTE O ANLAR

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Afyonspor maçında büyük şok! Tribünler istifaya davet etti

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Afyonspor maçında büyük şok! Tribünler istifaya davet etti
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Afyonspor maçında büyük şok! Tribünler istifaya davet etti