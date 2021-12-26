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Trabzonspor'da Kaan Ayhan sesleri yükseliyor

SPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Trabzonspor’da Kaan Ayhan sesleri yükseliyor

Adı Beşiktaş’la da uzun süre geçen Milli yıldız için Trabzonspor resmi teklif yapacak. Abdullah Avcı, Edgar’ın sakatlığı sonrası Kaan Ayhan’ı istiyor.

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