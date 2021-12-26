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Trabzonspor'da yerli stoper hamlesi: Arda Kızıldağ için adım atıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Trabzonspor’da yerli stoper hamlesi: Arda Kızıldağ için adım atıldı

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da yerli stoper transferi için hamle yapılıyor. Bordo Mavililerde ilk hedef Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ oldu. Arda'nın Ie'nin boşluğunu dolduracağına inanılıyor.

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