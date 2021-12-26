26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Çaykur Rizespor-Gaziantep maç sonucu: 0-1

Çaykur Rizespor-Gaziantep maç sonucu: 0-1

SPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
ABONE OL
Çaykur Rizespor-Gaziantep maç sonucu: 0-1

Rizespor ile Gaziantep Süper Lig 19. hafta maçında karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibe 3 puanı kazandıran golü, 44. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim attı. Gaziantep FK, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA