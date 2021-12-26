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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

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Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Son dakika haberi...Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 2020 yılı için görev alan yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

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