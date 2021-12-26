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Alanyaspor-Fatih Karagümrük SK | Süper Lig | 19. Hafta

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Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Alanyaspor-Fatih Karagümrük SK | Süper Lig | 19. Hafta

Alanyaspor ile Fatih Karagümrük SK Süper Lig 19. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Alper Ulusoy tarafından yönetilen Alanyaspor-Fatih Karagümrük SK maçı, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nde oynanıyor. Alanyaspor-Fatih Karagümrük SK maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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