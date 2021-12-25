Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ateş püskürdü: Hakkım haram zıkkım olsun

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, 2019 Mali Genel Kurulu'nda kendi dönemiyle ilgili açıklanan rapor ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile eski yöneticiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse, Deniz Atalay, Hüseyin Mican ve Serkan Yazıcıoğlu katıldı.

Orman, "Ben bu camiaya ne kötülük ettim. Hayretlerle bakıyorum. Ben bu arkadaşlara hakkımı haram ediyorum. Benim hakkım haram zıkkım olsun" dedi. İşte o açıklamalar...