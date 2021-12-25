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Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ateş püskürdü: Hakkım haram zıkkım olsun

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, 2019 Mali Genel Kurulu'nda kendi dönemiyle ilgili açıklanan rapor ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile eski yöneticiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse, Deniz Atalay, Hüseyin Mican ve Serkan Yazıcıoğlu katıldı.

Orman, "Ben bu camiaya ne kötülük ettim. Hayretlerle bakıyorum. Ben bu arkadaşlara hakkımı haram ediyorum. Benim hakkım haram zıkkım olsun" dedi. İşte o açıklamalar...

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 20:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 20:57
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Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ateş püskürdü: Hakkım haram zıkkım olsun

Eski başkan Orman, mali kongreye neden katılmadığını açıklayarak, "Dünkü niyetim katılmak gibiydi. Ne zaman 7'den sonra bu dosya ortaya çıkınca Şafak beni yüz defa uyardı. Son dakika rapor çıkar, algı operasyonunu inceliyorlar diye. İki sebebi var. Ben Beşiktaş'ta kendime göre çok önemli işler yaptığımı düşünüyorum. Çok önemli hizmetler yaptık. Başkanlığı bıraktıktan sonra da Anadolu'ya nereye gittiysem büyük ilgi ve sevgi gördüm. Son divan toplantısına gittiğimde Beşiktaş'ı o algının yapışmasını kavga görüntülerinin atışmaların, sataşmaların ve seviyesiz konuşmaların olduğu ortamda Beşiktaş'ın fotoğrafının olmaması gerekir diye düşündüm.

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Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ateş püskürdü: Hakkım haram zıkkım olsun

"ORTADA 102 MİLYON EUROLUK BİR MEBLAĞ VAR"

Kulübe yapmış olduğu hizmetlerde o fotoğraflarla anılmak istemem. İbra olup olmamak çok da önemli değil. Çünkü netice itibariyle ortada bir rapor çıktı ve biz bunu görmedik. Bugün 2 senenin üzerine dün gece 7'de bu rapor ortaya çıktı. Bu raporun kulübe daha evvel geldiğini biliyorum. Bazı insanları ilgilendirdiği için o raporun içinden çıkan konular olduğunu biliyorum. İçeriğini bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde bu raporu alacağız. Yargı ne diyecek bu rapor neyi söylüyor bakacağız. Ortada 102 milyon Euroluk bir meblağ var. Hangisi bizi ilgilendiriyor onu da bilmiyorum.

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Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ateş püskürdü: Hakkım haram zıkkım olsun

Söylenen şeylerde futbolculara ödenen tazminatlardan bahsediliyor. Dönemimizde hiçbir kuruma böyle Del Bosque gibi Ferrari gibi Abdullah Avcı gibi birçok sözleşme feshimiz olmadı. Sponsorluk anlamında da aktif reklam gibi bir şey olmadı. Bir sürü şey değiştirilmiş gözüküyor" şeklinde konuştu.

"BİZİM DÖNEMİMİZDE FİNANSMANI AHMET BEY YÖNETİRDİ"
Fikret Orman, açıklanan raporda nerelerin kendi dönemleri ile ilgili olduğunu bilmediklerini ifade ederek, "Raporun içinde duyduğum kadarıyla birçok şeye verilmiş gibi gözüküyor ama hangisi bizim dönemimizde yapıldı bilmiyorum. Kongreden 2 gün evvel algı oluşturuldu. Beşiktaş'ta kim 102 milyonu yana yana görmüş. Bu dakikadan sonra bunu Türk yargısıyla takip edeceğiz. Gerekli hukuki işlemlere başlayacağız.

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Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ateş püskürdü: Hakkım haram zıkkım olsun

"BUNDAN SONRA DA HUKUK KONUŞACAK"

Raporlar nasıl düzenlendiği uluslararası şirket de sınıfta kalmıştır. Büyük ihtimalle onlarla da davalı sürecimiz olacak. Bundan sonra da hukuk konuşacak. Beni üzen tarafları da var. Hayatta gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır ama inanılmaz başarılarına beraber imza attık. İnanılmaz stadımızı yapmamız, tesisleri yapmamız. Marka değerimizin yukarı çıkması, basketbol takımını 1974'ten sonra ilk defa şampiyon olması gibi birçok şeyler yaptık.

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Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ateş püskürdü: Hakkım haram zıkkım olsun

"ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIM"

İşim gereği Anadolu'ya gittiğim oluyor. Beni görenlerle, Beşiktaş taraftarıyla benim aramdaki ilişki bilinen bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Camiamızı zedelemek istemedim. Esas ana amacı budur. Beşiktaş Genel Kurulu'na 20 bin kongre üyesi varken 100 kişiyle maç bileti almak için arayan insanların bize kongrede sahip çıkmamasını üzüntüyle karşıladım. Canları sağ olsun. Ben evvelden yönetim kurulundan ibra edilmemiştim. Araştırılan dönemin bir kısmı Yıldırım Demirören dönemini içeriyor. Bizim dönemde raporla ilgili yapan şu anki başkan Ahmet Nur Çebi var. Ben icra kurulu toplantılarını girmem. Finansmanı Ahmet bey yönetirdi. Finansmana bakan şu anda bizim genel müdürümüz" açıklamasını yaptı.