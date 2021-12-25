25 Aralık 2021, Cumartesi
Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ateş püskürdü: Hakkım haram zıkkım olsun
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, 2019 Mali Genel Kurulu'nda kendi dönemiyle ilgili açıklanan rapor ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile eski yöneticiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse, Deniz Atalay, Hüseyin Mican ve Serkan Yazıcıoğlu katıldı.
Orman, "Ben bu camiaya ne kötülük ettim. Hayretlerle bakıyorum. Ben bu arkadaşlara hakkımı haram ediyorum. Benim hakkım haram zıkkım olsun" dedi. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 20:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 20:57
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