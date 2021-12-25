Canlı I Trabzonspor - Başakşehir CANLI SKOR I Lider evinde seriyi sürdürmek istiyor
Süper Lig'in 19.haftasında lider Trabzonspor, evinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşmada Vitor Hugo, Edgar İe ve Nwakame forma giyemeyecek. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i konuk edecek.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius
SAVUNMA HATTI BELİRSİZ
Medipol Başakşehir'e karşı kaybetmek istemeyen bordo mavili takımda yaşanan son sakatlıklar, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. Sakatlığı bulunduğu için Nwakaeme, Gervinho gibi önemli oyuncularından yararlanamayan Trabzonspor'da savunma hattının önemli ikilisi Edgar Ie ile Vitor Hugo'nun da sakatlanması, Avcı'yı ideal savunmasını değiştirmek zorunda bırakacak.
5 YILLIK HASRET
Karadeniz fırtınası ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibiyle Süper Lig'de 27. kez karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 2015 yılında oynanan lig maçından bu yana Başakşehir'i evinde yenemedi. Bordo mavililer 5 yıllık hasrete son vermek için sahaya çıkacak.
TARAFTARIN İLGİSİ YOĞUN
Sezonun ilk devresini zirvede kapatmayı garantileyen bordo mavililerin Başakşehir ile olan kapanış maçına taraftarın ilgisi büyük oldu. Son rakamlara göre Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı için 39 bin 200 bilet satılırken tribün doluluk oranı yüzde 96 olarak gerçekleşecek.
KART SINIRINDA 3 İSİM VAR
Trabzonspor'da Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de olması beklenen Djaniny, Bakasetas ve Siopis kart sınırında bulunuyor.
Rakip takım Medipol Başakşehir'de ise, sakatlığı nedeniyle Tolga Ciğerci forma giyemezken, GZT Giresunspor maçında kart gören Ömer Ali Şahiner Trabzonspor maçında kadroda yer almayacak.
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