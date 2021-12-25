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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan Harry Potter sevinci! Sosyal medyayı salladı

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Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan Harry Potter sevinci! Sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 19.haftasında evinde Antalyaspor'u mağlup eden Galasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol sonrası Harry Potter sevinci sosyal medyada gündem oldu. Kerem Aktürkoğlu konuya ilişkin bir paylaşımda da bulundu.

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