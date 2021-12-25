Necati Ateş’ten Antalyaspor maçı galibiyetiyle ilgili açıklama: Yukarılara tırmanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, "Bu oyunu ligde de oynuyoruz. Her maçtan sonra konuşuyoruz, oyun gücümüzün güçlü olduğunu, çok pozisyona girdiğimizi, en çok şu atan takım, en çok gol beklentisi olan takım olduğumuzu. Ama maalesef bazı maçlarda içeriye atamıyoruz. Atamadığımız için de oyunu kazanıyoruz ama skoru kazanamıyoruz. Ligin ilk yarısının son maçıydı. İyi kapattık. İkinci yarıya da iyi başlayıp devam ettirmek istiyoruz. Yukarılara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.



"Bu kadar bu puan kaybetmeyi biz de beklemiyorduk"

Süper Lig'de bulundukları yerin kendileri de mutlu etmediğini söyleyen Ateş, "Ligin sonu geldiğinde belki de bu günlere bakmayacağız. Nasıl başladığımızı değil, nasıl bitirdiğimizi konuşacağız. Onun için uzun bir süreç. 19 maçımız var. Devam edeceğiz. 7-8 maçlık seri yakaladığın zaman, rakiplerin kaybettiği zaman yukarıyı yakalayabilirsin. Çok böyle dönüşlerimiz oldu. Burada olmayı biz de beklemiyorduk. Bu kadar bu puan kaybetmeyi biz de beklemiyorduk. Çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Devre arası transferlerle ilgili ise Necati Ateş, "Galatasaray'da transfer bitmiyor biliyorsunuz. Transfer dönemine girdiğimiz için her zaman transfer konuşulacak. Hocamız gerekli gördüğü takdirde transferleri yapacağız. Değişim devam edecek. Olacak değişim" dedi.