Necati Ateş'ten Antalyaspor maçı galibiyetiyle ilgili açıklama: Yukarılara tırmanmak istiyoruz
Son dakika spor haberleri... Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Antalyaspor galibiyetiyle ligin ilk yarısını iyi kapattıklarını belirterek, "İkinci yarıya da iyi başlayıp devam ettirmek istiyoruz. Yukarılara tırmanmak istiyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, "Bu oyunu ligde de oynuyoruz. Her maçtan sonra konuşuyoruz, oyun gücümüzün güçlü olduğunu, çok pozisyona girdiğimizi, en çok şu atan takım, en çok gol beklentisi olan takım olduğumuzu. Ama maalesef bazı maçlarda içeriye atamıyoruz. Atamadığımız için de oyunu kazanıyoruz ama skoru kazanamıyoruz. Ligin ilk yarısının son maçıydı. İyi kapattık. İkinci yarıya da iyi başlayıp devam ettirmek istiyoruz. Yukarılara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.
"Bu kadar bu puan kaybetmeyi biz de beklemiyorduk"
Süper Lig'de bulundukları yerin kendileri de mutlu etmediğini söyleyen Ateş, "Ligin sonu geldiğinde belki de bu günlere bakmayacağız. Nasıl başladığımızı değil, nasıl bitirdiğimizi konuşacağız. Onun için uzun bir süreç. 19 maçımız var. Devam edeceğiz. 7-8 maçlık seri yakaladığın zaman, rakiplerin kaybettiği zaman yukarıyı yakalayabilirsin. Çok böyle dönüşlerimiz oldu. Burada olmayı biz de beklemiyorduk. Bu kadar bu puan kaybetmeyi biz de beklemiyorduk. Çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Devre arası transferlerle ilgili ise Necati Ateş, "Galatasaray'da transfer bitmiyor biliyorsunuz. Transfer dönemine girdiğimiz için her zaman transfer konuşulacak. Hocamız gerekli gördüğü takdirde transferleri yapacağız. Değişim devam edecek. Olacak değişim" dedi.
"İsmail'in bugünkü performansından çok memnunuz"
Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleye geçen İsmail Çipe'nin performansının sorulması üzerine Ateş, "İsmail'in bugünkü performansından çok memnunuz. Çok uzun zamandır oynamayan bir kaleci için 3 maç üst üste oynayıp, diğer iki maçın kötü bitip 3. maça bu şekilde çıkmak kolay değil. Takımı tebrik ediyorum. Bizim istediğimiz bu genç oyuncularımıza her zaman güvensinler, arkasında dursunlar. Gelişimlerini en yukarıya çıkarmak için biz de çalışıyoruz" diye cevap verdi.
Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed için ise Necati Ateş, "Ben de o bölgede oynadığım için uzun zaman gol atamayınca bir sıkıntı olur. Mustafa iki maç önce güzel bir gol attı. Oyun içerisinde golü düşündüğü zaman biraz sıkıntı yaşıyor. Arkadaşlarıyla beraber oynadığı zaman daha başarılı oluyor. Santrfor orada çok pozisyon yakalar. Attığı zaman öz güveni daha yukarı çıkar. Mustafa'nın yeteneklerine güveniyoruz. Bu sene orada çok parçalı oynadık. Hedeflerimiz bitmiyor. Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk umudu vardır. Son maça kadar kovalayacağız. Mustafa Afrika Kupası'nda oynayacak. Mustafa oradan da inşallah iyi döner" ifadelerini kullandı.
Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın iyi ve genç bir oyuncu olduğunu söyleyen Ateş, "İsteyerek aldığımızı bir oyuncu. Beklentimiz de çok. Herkesin beklentisi çok. Hocamız her maçta şans veriyor. Kendisinden memnunuz. Her oyuncumuzdan memnunuz" diyerek sözlerini tamamladı.
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