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Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Sürpriz isim gündeme geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Sürpriz isim gündeme geldi

Sergen Yalçın sonrası Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş TFF Süper Kupa finaline de Karaveli'yle çıkma kararı aldı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin gündemine ise sürpriz isim geldi.

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