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Galatasaray'da sorunların başrolünde Fatih Terim var!

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Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Galatasaray’da sorunların başrolünde Fatih Terim var!

Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, devrenin kapanış maçını Antalyaspor ile oynayacak. Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli teknik adam dışında B planı bulunmuyor.

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