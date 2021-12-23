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Kayserispor'da Manuel Fernandes şoku!

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Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Kayserispor’da Manuel Fernandes şoku!

Son dakika haberi... Takım içinde disiplinsiz hareketleri nedeniyle 1 ay önce kadro dışı kalan Portekizli yıldız Manuel Fernandes, Kayseri'den ayrıldı. Portekizli futbolcunun geçmiş dönem alacaklarından vazgeçerek bonservisini eline aldığı ve ülkesine döndüğü öğrenildi.

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