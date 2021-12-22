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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Süper Kupa finalindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakemi belli oldu!

Son dakika: Süper Kupa finalindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakemi belli oldu!

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Son dakika: Süper Kupa finalindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakemi belli oldu!

Son dakika haberleri... 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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