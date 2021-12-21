SON DAKİKA! İşte Fatih Karagümrük maçına Fenerbahçe'nin başında çıkacak isim belli oldu
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de art arda alınan başarısız sonuçlar sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. 18. haftada Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmada takımında başında olacak isimse belli oldu.
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Son olarak evinde Beşiktaş karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarla yönetimi istifaya davet etmişti. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıya veda etmesinin ardından ilk sınavını Fatih Karagümrük'e karşı verecek. Peki takımın başında kim olacak? İşte o soru yanıt buldu.
KARAGÜMRÜK MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Teknik direktör Volkan Demirel ile çıktığı ilk maçını kazanan Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe'de takımın başında sahaya çıkacak isim belli oldu.
Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, geçici teknik direktör olarak görev yapacak.
ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?
26 Eylül 1979 doğumlu olan Zeki Murat Göle, kariyerine 2008 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde Gençler Ligi Antrenörü göreviyle başlarken, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte sırasıyla Gençlik Gelişim Antrenörü, A2 Ligi Antrenörü ve BGGL U-16 Teknik Sorumlusu gibi görevler aldı.
Zeki Murat Göle, 2014 yılından bu yana ise Fenerbahçe'de A takım antrenörlüğü yapıyor. UEFA A Lisansı bulunan Göle, Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile çalıştı.
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
22 Aralık Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.
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