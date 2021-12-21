SON DAKİKA! İşte Fatih Karagümrük maçına Fenerbahçe’nin başında çıkacak isim belli oldu

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

26 Eylül 1979 doğumlu olan Zeki Murat Göle, kariyerine 2008 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde Gençler Ligi Antrenörü göreviyle başlarken, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte sırasıyla Gençlik Gelişim Antrenörü, A2 Ligi Antrenörü ve BGGL U-16 Teknik Sorumlusu gibi görevler aldı.

Zeki Murat Göle, 2014 yılından bu yana ise Fenerbahçe'de A takım antrenörlüğü yapıyor. UEFA A Lisansı bulunan Göle, Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile çalıştı.