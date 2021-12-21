Adana Demirspor - Galatasaray maçına damga vuran Yunus Akgün: Geri döneceğim
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Adana Demirspor'a Galatasaray'dan kiralık olarak giderek Yunus Akgün maça damga vurarak iki gole imza attı. 21 yaşındaki genç futbolcu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Yunus Akgün'ün açıklamaları...
Adana Demirsporlu Yunus Akgün, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLERİ
"Fazla konuşmak istemiyorum, benim için duygusal bir maçtı. Ben, Galatasaray'da büyüdüm. Bize, Galatasaray'da 'Nerede olursan ol, her zaman en iyisini yap' diye öğrettiler."
"Balotelli müthiş bir insan. Ben de beklemiyordum, tekme attı. Birbirimizi çok seviyoruz."
"Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray'a da o kadar güçlü döneceğim."
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