21 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Adana Demirspor - Galatasaray maçına damga vuran Yunus Akgün: Geri döneceğim

Adana Demirspor - Galatasaray maçına damga vuran Yunus Akgün: Geri döneceğim

SPOR
Giriş Tarihi: 21.12.2021
ABONE OL
Adana Demirspor - Galatasaray maçına damga vuran Yunus Akgün: Geri döneceğim

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Adana Demirspor'a Galatasaray'dan kiralık olarak giderek Yunus Akgün maça damga vurarak iki gole imza attı. 21 yaşındaki genç futbolcu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Yunus Akgün'ün açıklamaları...

Adana Demirsporlu Yunus Akgün, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLERİ

"Fazla konuşmak istemiyorum, benim için duygusal bir maçtı. Ben, Galatasaray'da büyüdüm. Bize, Galatasaray'da 'Nerede olursan ol, her zaman en iyisini yap' diye öğrettiler."

"Balotelli müthiş bir insan. Ben de beklemiyordum, tekme attı. Birbirimizi çok seviyoruz."

"Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray'a da o kadar güçlü döneceğim."

Galatasaray yine mağlup! GALATASARAY YİNE MAĞLUP!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA