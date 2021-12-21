SON DAKİKA! Fenerbahçe’den sakatlık açıklaması: Sezonun ilk yarısını kapattı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Mergim Berisha, ağrı şikayeti sonrasında hastanede MR'a girdi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre oyuncunun sağ arka üst adelesinde "grade 2b" zorlanma tespit edildi. Sarı lacivertiler oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

SEZONUN İLK YARISINI KAPATTI

Berisha'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değilken, 23 yaşındaki oyuncunun VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında oynaması beklenmiyor. Berisha, Fenerbahçe'de oynadığı 20 resmi maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.