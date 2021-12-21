SON DAKİKA! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Sezonun ilk yarısını kapattı
Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Beşiktaş ile oynanan derbiden 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Vítor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerde hareketli dakikalar devam ediyor. Mergim Berisha'dan da kötü haber geldi. Sakatlanan yıldız futbolcunun devre arasını kapattığı bildirildi.
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Mergim Berisha, ağrı şikayeti sonrasında hastanede MR'a girdi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre oyuncunun sağ arka üst adelesinde "grade 2b" zorlanma tespit edildi. Sarı lacivertiler oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
SEZONUN İLK YARISINI KAPATTI
Berisha'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değilken, 23 yaşındaki oyuncunun VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında oynaması beklenmiyor. Berisha, Fenerbahçe'de oynadığı 20 resmi maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.