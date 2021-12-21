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Canlı I Adana Demirspor - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Sarı kırmızılılar çıkış arıyor

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Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Canlı I Adana Demirspor - Galatasaray CANLI ANLATIM Sarı kırmızılılar çıkış arıyor

Süper Lig'in 18 haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Son olarak Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray Adana'da galibiyet alarak yeni bir serüvene başlamak istiyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak. Son olarak Başakşehir ile berabere kalan ve Gaziantep FK maçından bu yana galibiyet alamayan Galatasaray, mutlak 3 puan arıyor.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: (MUHTEMEL) Muriç, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, İnler, Yunus, Vargas, Bjarnason, Balotelli.

Galatasaray: İsmail, Oğulcan-Nelsson-Marcao-Ömer, Taylan-Berkan, Morutan-Cicaldau-Kerem, Mostafa Mohamed

FATİH TERİM'İN CEZASI DEVAM EDİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamayacak. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 4 futbolcusundan sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

YEDİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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