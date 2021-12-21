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Galatasaray'da yeni transfer sinyali! Ne olacağını hep birlikte göreceğiz

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Galatasaray’da yeni transfer sinyali! Ne olacağını hep birlikte göreceğiz

Deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olan ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen İnan "Belki yeni oyuncular gerekebilecek. Bunun üstünde çalışmalarımız var. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

İŞTE İNAN'IN AÇIKLAMALARI:

Çok üzgünüz. Belki dejavu olacak ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Aslında iyi bir oyun ortaya koyduk ama bunu skora çeviremiyoruz, bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çok düşünüyoruz, çok çalışıyoruz. Az önce hocamızla da konuştuk. Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek de gelişebiliriz. Kaliteli oyuncular da gerekiyor gol yapabilmek için. Oyuncularımız var ama bu dönemde bir şekilde bunu başaramıyoruz. Skora çeviremediğimiz için ne söylesek anlamlı gelmiyor.

Belki yeni oyuncular gerekebilecek. Bunun üstünde çalışmalarımız var. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

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