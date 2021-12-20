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Fenerbahçe'de Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım

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Giriş Tarihi: 20.12.2021
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Fenerbahçe’de Mesut Özil’den dikkat çeken paylaşım

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, derbinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Siz bundan daha iyisini hak ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'in 17. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 'de yıldız futbolcu Mesut Özil, derbinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mesut Özil, "Müthiş desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Siz bundan daha iyisini hak ediyorsunuz…" ifadelerinde bulundu.

Mesut Özil'in paylaşımı şu şekilde:

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