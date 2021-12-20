Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Frank Fabra için ezeli rakipler devrede

Süper Lig'in 17. haftası geride kalırken Galatasaray Başakşehir ile, Fenerbahçe ise Beşiktaş'la berabere kaldı. Bu sonuçların ardından iki takımın da lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı iyice açıldı.

Gözünü ara transfer dönemine çeviren ezeli rakiplerin aynı ismi listesine aldığı iddia edildi;