Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Frank Fabra için ezeli rakipler devrede
Ligde bekleneni veremeen Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İki takım hakkında Arjantin basınından flaş bir iddia geldi. Habere göre ezeli rakipler Boca Juniors forması giyen Frank Fabra'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Süper Lig'in 17. haftası geride kalırken Galatasaray Başakşehir ile, Fenerbahçe ise Beşiktaş'la berabere kaldı. Bu sonuçların ardından iki takımın da lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı iyice açıldı.
Gözünü ara transfer dönemine çeviren ezeli rakiplerin aynı ismi listesine aldığı iddia edildi;
"TÜRK FUTBOLU EN MUHTEMEL HEDEF"
"Kolombiyalı oyuncular Boca Juniors'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden birisi de Frank Fabra. Henüz ülkesine dönmek istemeyen oyuncu Avrupa'da oynamayı hedefliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, sol bek transferine istekli olduğundan Türk futbolu Fabra için en muhtemel hedef olabilir."
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