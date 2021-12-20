Ali Koç Fenerbahçe’de başarısızlığın adı oldu! Harcanan onca para alınan sayısız oyuncu tek başarı el edemedi

DERBİLERDE SADECE 2 GALİBİYET

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futbolda derbi kazanmakta zorlanıyor.

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli takım, Ali Koç'un başkanlığında derbi maçlarda taraftarını mutlu edemiyor.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 4 sezonda 14 derbiye çıktı. Sarı-lacivertli ekip, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022'de Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 14 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alarak kötü bir grafik çizdi. Bu maçların 8'inde rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Derbilerde söz konusu 2 galibiyetin ilkini 2019-2020'de iç sahada Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, diğerini ise bu sezon deplasmanda Galatasaray önünde elde etti.