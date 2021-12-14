Trabzonspor 23 maçta gol atabilen tek takım oldu

Geçen sezon ligin 34. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmadan 0-0'lık sonuçla ayrılan bordo-mavililer, daha sonra tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, geçen sezon son 7 maçta 10 gol, bu sezon da 16 maçta 32 gol olmak üzere toplam 23 karşılaşmada 42 gol kaydetti.