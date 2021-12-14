Muslera sakatlık durumu nasıl? Muslera sezonu kapattı mı? Muslera kaç hafta yok?
Muslera sakatlık durumu nasıl? Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, dün akşam oynanan lig maçında sakatlanmış ve sahayı sedyeyle terk etmişti. Galatasaraylı taraftarları korkutan transfer haberinin ardından Muslera’nın sakatlığının ciddi olabileceğine ilişkin açıklamalar geldi. Peki; Muslera sezonu kapattı mı? Muslera kaç hafta yok? Muslera sakatlık durumu nasıl?
Muslera sakatlık durumu nasıl? Muslera sezonu kapattı mı? Muslera kaç hafta yok? Sarı kırmızılı taraftarları üzen haber geldi. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Sivasspor deplasmanında sakatlanıp sahayı terk etmişti. Muslera sakatlığı nedeniyle sahadan ayrılırken, Muslera sakatlık durumu da sorgulanmaya başlandı.
MUSLERA SAKATLIK DURUMU NASIL?
Galatasaray'ın yediği golden hemen önce takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera acılar içinde yerde kalmıştı. Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan, Muslera'nın durumunun ciddi olduğunu belirtmişti.
İLK DEVREYİ KAPATMIŞ OLABİLİR
İlk kontrolde 35 yaşındaki eldivenin yan bağlarında yırtık olduğu tespit edildi. Uruguaylı kalecinin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Fernando Muslera bu haber üzerine ilk devreyi kapattı.
Kalan haftalarda teknik heyetin tercihini İsmail Çipe'den yana kullanması bekleniyor. St. Johnstone maçında 90 dakika oynamıştı.
MUSLERA NASIL SAKATLANDI?
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera sakatlandı.
Sivasspor, 80. dakikada öne geçerken, pozisyon esnasında da Muslera bir sakatlık geçirdi. Ceza sahası içinde Luyindama ile çarpışan kaleci Muslera yerde kaldı. Seken topu ceza sahası içi sağ çaprazında Yatabare kontrol etti, topu dışarıya çıkardı. Muslera yerdeyken sağ çaprazdan sağ ayağının içiyle tek vuruş yapan Fajr, topu ağlara gönderdi.
Dizinden sakatlanan Muslera sedyeyle oyundan çıkarken, karşılaşmaya İsmail Çipe devam etti.
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