Muslera sakatlık durumu nasıl? Muslera sezonu kapattı mı? Muslera kaç hafta yok?

MUSLERA NASIL SAKATLANDI?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera sakatlandı.

Sivasspor, 80. dakikada öne geçerken, pozisyon esnasında da Muslera bir sakatlık geçirdi. Ceza sahası içinde Luyindama ile çarpışan kaleci Muslera yerde kaldı. Seken topu ceza sahası içi sağ çaprazında Yatabare kontrol etti, topu dışarıya çıkardı. Muslera yerdeyken sağ çaprazdan sağ ayağının içiyle tek vuruş yapan Fajr, topu ağlara gönderdi.

Dizinden sakatlanan Muslera sedyeyle oyundan çıkarken, karşılaşmaya İsmail Çipe devam etti.