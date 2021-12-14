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Galatasaray'dan Muslera açıklaması geldi! Muslera sezonu kapattı mı?

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Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Galatasaray’dan Muslera açıklaması geldi! Muslera sezonu kapattı mı?

Son dakika haberine göre: Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında sakatlanan Fernando Muslera hakkında sarı kırmızılı takımdan açıklama geldi.

Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini açıkladı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir.

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