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Trabzonspor Yunan yıldızın peşinde! Yönetim tüm şartları zorluyor

SPOR
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Trabzonspor Yunan yıldızın peşinde! Yönetim tüm şartları zorluyor

Süper Lig lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Karadeniz Fırtınası'nın 2 hafta sonra resmi olarak başlayacak olan ara transfer dönemi için ilk hedefi Yunan kanat oyuncusu Georgios Masouras. Bordo mavili yönetim Masouras için şartları son noktaya kadar zorlayacak.

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Antalyaspor maçını 2-1 kaybederek 27 maçlık yenilmezlik serisi biten lider Trabzonspor'da gözler devre arası transfer dönemine çevrilmiş durumda. Abdullah Avcı'nın çok istediği Yunan kanat oyuncusu için Bordo-Mavili, Olympiakos'a 5 milyon Euro'yu geçen yeni bir teklif sundu. Pazarlığa 10'dan başlayan Pire ekibi ise 7 milyon Euro'ya kadar indi. Yunan yıldızla ilgili Fenerbahçe detayı da dikkat çekti.

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı öncesi bir araya gelen transfer komitesi üyeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası da görüştü.

Antalyaspor maçında sakatlıklardan dolayı açık bir şekilde göze batan eksikler üzerine yapılan değerlendirmelerde, daha önce de üzerinde anlaşılan net bir sol bek ve sağ kanat transferi için atılan adımlar konuşuldu.

MENAJERİYLE İLETİŞİM ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Avcı'nın transfer listesinin en üst sırasında yer alan Georgios Masouras için şartlar da ciddi şekilde zorlanıyor.

Olympiakos'un ilk görüşmelerde 10 milyon Euro'dan açtığı kapıyı 7 milyon Euro seviyesine kadar indirdiği öğrenildi.

Trabzonspor 5 milyon Euro'nun üzerine çıkarken, 27 yaşındaki Yunan yıldızın menajeriyle iletişimin aralıksız sürdüğü de öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATTI

Masouras bu sezon geride kalan 21 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, Avrupa Ligi'nde attığı iki golü de Fenerbahçe'ye İstanbul'da kaydetmişti.

NWAKAEME'YE ÖDEM ENGELİ

Bu arada sakatlıklarla mücadeleyi sürdüren Trabzonspor'da takımın kilit isimlerinden Anthony Nwakaeme'nin durumu yine netlik kazanmadı.

Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve 2. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nijeryalı'nın, çekilmesi planlanan MR'ı kasık ve arka adale bölgesinde oluşan ödem nedeniyle ikinci kez ertelendi.

Ödemin geçmesi halinde Nwakaeme'nin bugün MR'a girmesi bekleniyor.

HATAY MAÇI KAPALI GİŞE

Öte yandan Trabzonspor'un Antalya karşısında aldığı sezonun ilk yenilgisi sonrası takımı havaalanında karşılayan bordo-mavili taraftarlar, futbolculara büyük moral vermişti.

Trabzonsporlu futbolseverler, cumartesi 16.00'da Hatayspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın dün satışa çıkan biletlerine de büyük ilgi gösterdi.

Passolig gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, ayrıca online olarak da biletlerden satın aldı. Hatay maçının kapalı gişe oynanması bekleniyor.

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