Trabzonspor Yunan yıldızın peşinde! Yönetim tüm şartları zorluyor

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı öncesi bir araya gelen transfer komitesi üyeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası da görüştü.

Antalyaspor maçında sakatlıklardan dolayı açık bir şekilde göze batan eksikler üzerine yapılan değerlendirmelerde, daha önce de üzerinde anlaşılan net bir sol bek ve sağ kanat transferi için atılan adımlar konuşuldu.