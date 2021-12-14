Son dakika | Muslera sahalara ne zaman dönecek? Son durumu belli oldu
Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçında Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu.
Cimbom'un yediği golden hemen önce takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera acılar içinde yerde kalmıştı.
Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan, Muslera'nın durumunun ciddi olduğunu belirtmişti.
Fotomaç'ın haberine göre, ilk kontrolde 35 yaşındaki eldivenin yan bağlarında yırtık olduğu tespit edildi.
Uruguaylı kalecinin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Fernando Muslera bu haber üzerine ilk devreyi kapattı.
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