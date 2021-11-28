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Muslera'dan derbi ve Yeni Malatyaspor maçı isyanı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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Muslera’dan derbi ve Yeni Malatyaspor maçı isyanı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, "Geçen hafta Mesut'un golünden önce Kerem'e yapılan bir faul var. Bunları ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunlar verilmeyince biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Hem derbi hem bugün." dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, karşılaşma sonrası geçen haftaki Fenerbahçe derbisi ve Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Fernando Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

"Futboldan daha önemli bir olay yaşadık, bizi inanılmaz üzen bir olay. Başkanımız Mustafa Cengiz'i kaybettik. Hep bizimle olan bir başkandı."

"MAÇIN ADAMI ERTAÇ OLMALI"

"Maçın adamını seçmeye çalıştığınızı gördüm, bence Ertaç olmalı. Birçok pozisyonda kurtardı, iyi işler yaptı. Bize karşı da genelde iyi oynuyor, bir kez daha tebrik etmek istiyorum."

"VERİLMEYEN BİR PENALTIMIZ VAR"

"Gol atmamız gerekiyordu, bu tip maçlarda pozisyon bulduğunuzda gol atmanız gerekiyordu. Bugün yine verilmeyen bir penaltımız var. Bunları çok konuşmak istemiyorum. Stüdyoda Volkan var, benim arkadaşım, eski Fenerbahçeli."

"Geçen hafta Mesut'un golünden önce Kerem'e yapılan bir faul var. Bunları ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunlar verilmeyince biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Hem derbi hem bugün."

"DİYECEK ÇOK FAZLA ŞEY BULAMIYORUM"

Nelsson ise "0-0, bizim istediğimiz bir sonuç değildi. Yorgunluk mu, nedenini tam olarak bilmiyorum. Diyecek çok fazla şey bulamıyorum. Bir önceki başkanımıza da Allah'tan rahmet diliyorum, kendisini tanımıyordum ancak iyi bir insan olduğunu biliyorum.

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