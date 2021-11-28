Muslera’dan derbi ve Yeni Malatyaspor maçı isyanı

"MAÇIN ADAMI ERTAÇ OLMALI"

"Maçın adamını seçmeye çalıştığınızı gördüm, bence Ertaç olmalı. Birçok pozisyonda kurtardı, iyi işler yaptı. Bize karşı da genelde iyi oynuyor, bir kez daha tebrik etmek istiyorum."

"VERİLMEYEN BİR PENALTIMIZ VAR"

"Gol atmamız gerekiyordu, bu tip maçlarda pozisyon bulduğunuzda gol atmanız gerekiyordu. Bugün yine verilmeyen bir penaltımız var. Bunları çok konuşmak istemiyorum. Stüdyoda Volkan var, benim arkadaşım, eski Fenerbahçeli."

"Geçen hafta Mesut'un golünden önce Kerem'e yapılan bir faul var. Bunları ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunlar verilmeyince biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Hem derbi hem bugün."