Muslera'dan derbi ve Yeni Malatyaspor maçı isyanı
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, "Geçen hafta Mesut'un golünden önce Kerem'e yapılan bir faul var. Bunları ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunlar verilmeyince biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Hem derbi hem bugün." dedi.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, karşılaşma sonrası geçen haftaki Fenerbahçe derbisi ve Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir hakkında çarpıcı sözler kullandı.
Fernando Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:
"Futboldan daha önemli bir olay yaşadık, bizi inanılmaz üzen bir olay. Başkanımız Mustafa Cengiz'i kaybettik. Hep bizimle olan bir başkandı."
"MAÇIN ADAMI ERTAÇ OLMALI"
"Maçın adamını seçmeye çalıştığınızı gördüm, bence Ertaç olmalı. Birçok pozisyonda kurtardı, iyi işler yaptı. Bize karşı da genelde iyi oynuyor, bir kez daha tebrik etmek istiyorum."
"VERİLMEYEN BİR PENALTIMIZ VAR"
"Gol atmamız gerekiyordu, bu tip maçlarda pozisyon bulduğunuzda gol atmanız gerekiyordu. Bugün yine verilmeyen bir penaltımız var. Bunları çok konuşmak istemiyorum. Stüdyoda Volkan var, benim arkadaşım, eski Fenerbahçeli."
"Geçen hafta Mesut'un golünden önce Kerem'e yapılan bir faul var. Bunları ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunlar verilmeyince biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Hem derbi hem bugün."
"DİYECEK ÇOK FAZLA ŞEY BULAMIYORUM"
Nelsson ise "0-0, bizim istediğimiz bir sonuç değildi. Yorgunluk mu, nedenini tam olarak bilmiyorum. Diyecek çok fazla şey bulamıyorum. Bir önceki başkanımıza da Allah'tan rahmet diliyorum, kendisini tanımıyordum ancak iyi bir insan olduğunu biliyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika duyurdu: Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
- Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası...
- 2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL sınav tarihleri 2021-2022 açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları online mı, nasıl olacak?
- Çip krizi ne zaman biter? Arabalarda çip krizi ne zaman düzelir? Araba alacaklar dikkat...
- Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün? Aralık ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
- Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu...
- "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?
- 2022 zamlı emekli maaşı tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...
- Hasan Yağal öldü, öldürüldü mü? Müslüme'nin dedesi cezaevinde öldürüldü mü?
- Sağlık Bakanlığı 30 bin personel alımı: 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuruları başladı mı, ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...