Galatasaray’da Muslera’nın sakatlığı ciddi mi? Selçuk İnan Sivasspor maçı sonrası duyurdu

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan'ın açıklamalarından satır başları;

"Muslera'nın durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Yarınki kontrollerden sonra emin olacağız ama ciddi gibi görünüyor."

"Oyuna istediğimiz gibi başladık. Oyunun genelinde istediğimiz oyunu oynadık ama pozisyonlara giremedik. 3. bölgede biraz etkisizdik, daha fazla hareketli olabilirdik. Rakibin ara ara kontraları vardı."

"%100 penaltı pozisyonumuz var. Hakeme sorduk, 'Ben böyle gördüm' dedi. Ama gözünün önünde oldu pozisyon. VAR'dan da çağırmıyorlar. Taraftarlar tedirgin. Bununla nasıl başa çıkacağız bilmiyorum. Çok üzgünüz."