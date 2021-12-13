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Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı ciddi mi? Selçuk İnan Sivasspor maçı sonrası duyurdu

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Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Galatasaray’da Muslera’nın sakatlığı ciddi mi? Selçuk İnan Sivasspor maçı sonrası duyurdu

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a mağlup olan Galatasaray'da maçın ardından Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. İnan, maçın son dakikalarında sakatlanan Fernando Muslara'nın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Muslera'nın sakatlığı ciddi mi? Muslera'nın sakatlığı...

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan'ın açıklamalarından satır başları;

"Muslera'nın durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Yarınki kontrollerden sonra emin olacağız ama ciddi gibi görünüyor."

"Oyuna istediğimiz gibi başladık. Oyunun genelinde istediğimiz oyunu oynadık ama pozisyonlara giremedik. 3. bölgede biraz etkisizdik, daha fazla hareketli olabilirdik. Rakibin ara ara kontraları vardı."

"%100 penaltı pozisyonumuz var. Hakeme sorduk, 'Ben böyle gördüm' dedi. Ama gözünün önünde oldu pozisyon. VAR'dan da çağırmıyorlar. Taraftarlar tedirgin. Bununla nasıl başa çıkacağız bilmiyorum. Çok üzgünüz."

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