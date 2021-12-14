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Beşiktaş'ta Önder Karaveli detayı herkesi şaşkına çevirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Beşiktaş’ta Önder Karaveli detayı herkesi şaşkına çevirdi

Beşiktaş Yönetimi tarafından Sergen Yalçın’ın istifasının ardından geçici olarak göreve getirilen U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin aldığı maaş herkesi şaşırttı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni hoca arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlı takım bu süre zarfında U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile yoluna devam etme kararı aldı.

PRO-LİSANSI VAR
UEFA Pro-Lisans sahibi olan Karaveli, Beşiktaş'ın başında ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı. Mücadeleyi de siyah-beyazlı takım 4-2 kazandı. 47 yaşındaki teknik adamın son bölümlerde yaptığı değişiklikler ve oyuncularla iletişimi takdir topladı.

ALDIĞI MAAŞ ŞAŞIRTTI
Milliyet'in haberine göre uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yapan ve Serpil Hamdi Tüzün zamanında siyah beyazlı takımın altyapısında forma giyen Önder Karaveli'nin aylık 8 bin lira maaş aldığı iddia edildi. Kayserispor maçı sonrasında siyah-beyazlı takıma 2 milyon 200 bin lira galibiyet primi dağıtıldı.

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