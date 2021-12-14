Beşiktaş’ta Önder Karaveli detayı herkesi şaşkına çevirdi

PRO-LİSANSI VAR

UEFA Pro-Lisans sahibi olan Karaveli, Beşiktaş'ın başında ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı. Mücadeleyi de siyah-beyazlı takım 4-2 kazandı. 47 yaşındaki teknik adamın son bölümlerde yaptığı değişiklikler ve oyuncularla iletişimi takdir topladı.