13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu

Son dakika: Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş’ın teknik direktörü belli oldu

Son dakika haberine göre; Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Açıklama Beşiktaş AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'dan geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN O AÇIKLAMA

Beşiktaş AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ceyhun Kazancı, "Uzun bir toplantı oldu. Daha detaylı bir çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üstünde yaptığımız çalışmalar bitene kadar, Önder Karaveli'yle yola devam etme kararı aldık." açıklamasını yaptı.

Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş sorularına şu yanıtı verdi:

"Tabii. Birçok değerli hocamız var. Yerli birçok hocamızın ismi geçti, basında da gördüğünüz isimler. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyacımız olacak."

Öte yandan Ceyhun Kazancı, 7-8 adayın olduğunu söyleyerek, "Daniel Farke defterini kapattık, anlaşamadık. 7-8 adayımız var. Slaven Bilic hala adaylardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA