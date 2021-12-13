Vitor Pereira'dan "İSTİFA" açıklaması

"KENDİ HASTALARIMIZLA MAĞLUP OLDUK"



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Bu maçı kazanmak için hazırlanmıştık. Bu seviyede olmaması gereken bir hatayla geriye düştük. Birinci golü yedikten sonra savaştık beraberliği yakaladık. İkinci golü ararken yine bir hatadan ikinci golü yedik. Sonrasında beraberlik golünü attık. Ama yine bir hatadan üçüncü golü yedik. Bu seviyede bir takımın yapmaması gereken hatalar yaptık. Yaptığımız bireysel hataların sebebini ben de anlayamıyorum. Şampiyon olmak isteyen bir takımın bu fırsatları kaçırmaması gerekir" dedi.