Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’na 14 milyon Euro! Atletico Madrid teklifini yaptı

Galatasaray'daki başarılı performansı sonrası Avrupa'nın devleri Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızının son talibi ise İspanyol devi Atletico Madrid... La Liga'nın güçlü temsilcisi, milli yıldız için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İspanyollar devre arasında Galatasaray Yönetimi ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.

CİMBOM İZİN VERECEK Mİ?

Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldıkları için kadrodan herhangi bir oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin çılgın teklife devre arasında vereceği cevap merak ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu milli takımda ise 8 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Genç yıldızın Sarı- Kırmızılılar'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.