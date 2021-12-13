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Felipe Melo resmen imzaladı! Eski Galatasaraylı Brezilya'da kaldı

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Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Felipe Melo resmen imzaladı! Eski Galatasaraylı Brezilya’da kaldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya'nın Fluminense takımına transfer olduğu açıklandı. 38 yaşındaki oyuncuyla Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eski Galatasaraylı 38 yaşındaki futbolcu Felipe Melo, Brezilya'nın Fluminense takımına transfer oldu.

2023 SONUNA KADAR İMZALADI

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Melo, Fluminense'ye transferi öncesinde kariyerini Brezilya'nın Palmeiras takımında sürdürüyordu.

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