Felipe Melo resmen imzaladı! Eski Galatasaraylı Brezilya’da kaldı

Eski Galatasaraylı 38 yaşındaki futbolcu Felipe Melo, Brezilya'nın Fluminense takımına transfer oldu.

2023 SONUNA KADAR İMZALADI

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Melo, Fluminense'ye transferi öncesinde kariyerini Brezilya'nın Palmeiras takımında sürdürüyordu.