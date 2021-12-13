Canlı I Gaziantep FK - Fenerbahçe canlı anlatım izle! Kanarya zirveyle puan farkını kapatma peşinde
Süper Lig'de zirve yarışına ortak olmak isteyen Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Kritik karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve ile olan puan farkını 9'a düşürmek istiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
2 İSMİN CEZASI BİTTİ
Fenerbahçe'de Novak ile Zajc'ın kart cezaları sona erdi. Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle görev alamayan Novak ile Zajc, teknik direktör Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyecekler.
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