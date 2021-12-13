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Canlı I Gaziantep FK - Fenerbahçe canlı anlatım izle! Kanarya zirveyle puan farkını kapatma peşinde

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Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Canlı I Gaziantep FK - Fenerbahçe canlı anlatım izle! Kanarya zirveyle puan farkını kapatma peşinde

Süper Lig'de zirve yarışına ortak olmak isteyen Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Kritik karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve ile olan puan farkını 9'a düşürmek istiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Toşça, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Novak (Rossi), Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut, Osayi, Serdar Dursun

2 İSMİN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe'de Novak ile Zajc'ın kart cezaları sona erdi. Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle görev alamayan Novak ile Zajc, teknik direktör Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyecekler.

ZİRVEYE YAKLAŞMAYI İSTİYORLAR

Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor 'u mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep'i deplasmanda yenerek zirveye yaklaşmak istiyor.

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