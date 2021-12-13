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UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...

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Giriş Tarihi: 13.12.2021
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UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta sonrasında gruptan çıkmayı garantileyen G.Saray gruptaki son maçında hata yapmayarak lider olan son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Bu gelişmenin ardından son 16 kura çekimi gündeme geldi. İşte, UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. E Grubu'nda yer alan Galatasaray, lider olarak direkt son 16 turuna kalırken, gözler Play-Off turu kura çekimine çevrildi. İşte, UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya grubunu lider tamamlayan Galatasaray direkt olarak katılım hakkı elde etti. Grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlar ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak olan play-off maçlarının ardından adını son 16'ya yazdıran 8 takım belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar kura çekiminde seri başı olacak ve rövanş maçını kendi sahasında oynayacak. Son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart 2022 tarihinde ikinci maçlar ise 17 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan play-off maçlarının ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminin 25 Şubat 2022 tarihinde son 8 takımın belli olmasının ardından çekilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.

Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham yer alıyor.

Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek. İngiliz ekibin maçı hükmen kaybetmesi veya söz konusu karşılaşmada alınabilecek puanların hesaba katılmaması durumlarında, Fenerbahçe'nin bu gruptan çıkacak muhtemel rakibi, Vitesse olacak.

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