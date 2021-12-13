UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. E Grubu'nda yer alan Galatasaray, lider olarak direkt son 16 turuna kalırken, gözler Play-Off turu kura çekimine çevrildi. İşte, UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya grubunu lider tamamlayan Galatasaray direkt olarak katılım hakkı elde etti. Grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlar ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak olan play-off maçlarının ardından adını son 16'ya yazdıran 8 takım belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar kura çekiminde seri başı olacak ve rövanş maçını kendi sahasında oynayacak. Son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart 2022 tarihinde ikinci maçlar ise 17 Mart 2022 tarihinde oynanacak.