Madrid derbisi Real'in! Real Madrid liderliğini pekiştirdi
İspanya La Liga'da dev derbide Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'i 2-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmada Real Madrid Karim Benzema ve Marco Asensio'nun golleriyle galibiyete uzanırken, puanını 42'ye yükseltip liderliğini pekiştirdi.
İspanya La Liga'nın 17. haftasında iki Madrid takımı Real Madrid ile Atletico Madrid, derbi maçında karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-0'lık skorla galip tamamladı.
Eflatun-beyazlılara üç puana getiren golleri 16'da Karim Benzema ile 57'de Marco Asensio kaydetti.
Real Madrid bu sonucun ardından puanını 42'ye çıkarıp liderliğini perçinledi. Zirve yarışında ağır yara alan Atletico ise 29 puanda kaldı.