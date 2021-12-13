Oğuzhan Özyakup’tan dikkat çeken Sergen Yalçın açıklaması!

Süper Lig 'in 16. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş 'ta Oğuzhan Özyakup, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bu hafta çok şey yaşadık. Hocamız ayrıldı. Bu maç için yeni hocamız geldi. Maça biraz tedirgin, kontrollü başladık. Bu gayet normal. Böyle dönemleri ben burada çok yaşadım. Değiştirmesi gereken futbolcu, taraftar, camia, yönetim, hocalar bir olup Her futbolcu oynamak ister. Bana göre benim haklı olduğum, hocamıza göre de onun haklı olduğunu konular var. Bugün oyuna girince elimden geleni yapmaya çalıştım. Derbi bizim için aşırı önemli. Kazanmamız gerekiyor.