Son dakika | Şampiyonlar Ligi kura çekiminde büyük skandal! Tekrar edilecek
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün çekilen kura ile belli oldu. İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde hata yapıldığını ve kura çekiminin yeniden tekrarlanabileceğini iddia etti. Ayrıca beIN SPORTS'un haberine göre UEFA, yeniden kura çekimi yapılmasını kabul etti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Fakat kura çekiminde bir hata yapıldığı iddia edildi. Devler Ligi'nde yeniden kura çekimi yapılması gündemde.
Mirror'ın haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Kuranın tekrar yapılıp yapılmayacağı, şu an için araştırılıyor.
Marca'nın haberindeyse, Bayern Münih ile eşleşen Atletico Madrid'in, kura doğru bir şekilde işleseydi Manchester United'ın rakibi olacağı kaydedildi. Ayrıca haberde İspanyol ekibinin UEFA'dan bir açıklama beklediği ifade edildi.
TEKRARLAMA KARARI ALDI
Ayrıca beIN SPORTS'un haberine göre UEFA, yeniden kura çekimi yapılmasını kabul etti.
KURA ÇEKİMİNDE NE OLMUŞTU?
Manchester United, kurada kendi grubundan çıkan Villarreal'le "yanlışlıkla" eşleşmiş ve ardından karışan kurada United tekrar torbaya atılmıştı.