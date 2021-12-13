Son dakika | Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. PSG ile Manchester United en dikkat çeken eşleşme oldu. Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid - Bayern München

FC Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting Lizbon - Juventus

Chelsea - Lille

Paris Saint- Germain - Manchester United

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU



Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiakos

RB Leipzig - Real Sociedad

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Borussia Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

Lazio - Porto