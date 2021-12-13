Son dakika | Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu
Son dakika haberi...UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. PSG ile Manchester United en dikkat çeken eşleşme oldu. Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. PSG ile Manchester United en dikkat çeken eşleşme oldu. Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Benfica-Real Madrid
Villarreal-Manchester City
Atletico Madrid - Bayern München
FC Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting Lizbon - Juventus
Chelsea - Lille
Paris Saint- Germain - Manchester United
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olympiakos
RB Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Borussia Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Lazio - Porto