Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 13 Aralık Sivasspor GS maçı hangi kanalda?
Sivasspor Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Ligdeki son 4 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray, deplasmandan iyi sonuçla ayrılarak bu seriyi bozmak istiyor. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 13 Aralık Sivasspor GS maçı hangi kanalda? İşte Sivasspor Galatasaray karşılaşmasının detayları...
Sivasspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçları sona eriyor. Haftanın son gün maçında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sivasspor ile Galatasaray bu karşılaşma ile Spor Toto Süper Lig'de 31. kez mücadele edecek. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 13 Aralık Sivasspor GS maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Sivasspor Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
SİVASSPOR CEPHESİ
Ligde 19 puan ile 12'nci sırada bulunan Sivasspor, 23 puanla 7'nci sırada yer alan rakibi Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da Aaron Appindangoye sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Sefa Yılmaz ve Fredrik Ulvestad'ın durumuna ise teknik ve sağlık ekibi karar verecek.
Kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
GALATASARAY CEPHESİ
Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.
Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.
GALATASARAY GALİBİYETE HASRET
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu.
Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.
CICALDAU VE BOEY FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak.
Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında kasığında hissettiği ağrı sonrası tedavisine başlanan Marcao'nun, Sivasspor müsabakasının kadrosunda yer alıp almayacağına bugün yapılacak son antrenmanda karar verilecek.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
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