Sivasspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçları sona eriyor. Haftanın son gün maçında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sivasspor ile Galatasaray bu karşılaşma ile Spor Toto Süper Lig'de 31. kez mücadele edecek. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 13 Aralık Sivasspor GS maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.