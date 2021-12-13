Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu?

UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım? Fenerbahçe rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynamaya hak kazanan sarı lacivertli ekip kurada seribaşı olmayacak. Fenerbahçe'nin rakibinin kim olacağı taraftarların merak ettiği konuların başında geliyor. Peki; UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım? Fenerbahçe rakibi kim oldu? İşte yanıtı!