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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu?

UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım? Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibinin belirleneceği UEFA Konferans Ligi kura çekimi başladı. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor. Sarı lacivertli ekip, Avrupa ligi D Grubu’nu üçüncü bitirerek Konferans Ligi play-off’larına katılmaya hak kazanmıştı.

UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım? Fenerbahçe rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynamaya hak kazanan sarı lacivertli ekip kurada seribaşı olmayacak. Fenerbahçe'nin rakibinin kim olacağı taraftarların merak ettiği konuların başında geliyor. Peki; UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım? Fenerbahçe rakibi kim oldu? İşte yanıtı!

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Sarı lacivertli ekibin rakibi Çekya'dan Slavia Prag oldu. İlk maç 17 Şubat Perşembe günü Prag'da oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. bitirerek Konferans Ligi play-off'una kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ ile Vitesse veya Tottenham.

Avrupa ligi D Grubu'nu üçüncü bitirerek Konferans Ligi play-off'larına kalan Fenerbahçe, kurada seribaşı olmayacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa ligi ve Konferans Ligi play-off'ları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi son 16 turu ise 15-16 veya 22-23 Şubat'ta yapılacak.

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