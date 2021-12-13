13 Aralık 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş ile görüştü mü?
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, mücadele sonrası A Spor'a konuştu. Çalımbay, Beşiktaş iddialarıyla ilgili "Beşiktaş ile resmi görüşme yapmadım. Beşiktaş'tan teklif gelirse Sivasspor yönetimiyle konuşurum." dedi.