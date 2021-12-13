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Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş ile görüştü mü?

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Giriş: 13.12.2021 21:36
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, mücadele sonrası A Spor'a konuştu. Çalımbay, Beşiktaş iddialarıyla ilgili "Beşiktaş ile resmi görüşme yapmadım. Beşiktaş'tan teklif gelirse Sivasspor yönetimiyle konuşurum." dedi.
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