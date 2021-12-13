Spor kulüplerini yakından ilgilendiren yasa! Temiz bir sayfa başlayacak

AK Partili yetkililer, söz konusu AİHM kararına işaret ederek, "Karar, 'Tahkim Kurulu üyeleriyle federasyon yönetim kurulu üyelerinin seçiminin eş zamanlı olması, paralarının yönetim kurulunun bütçesinden karşılanması, üyelerin kaydı hayat şartıyla görevden geri alınabilmesi adil değil. Bu durum, tarafsızlık ilkesine aykırı; bunları düzeltin' diyor. Son federasyon genel kurulunda yapılan tüzük değişikliği ile Tahkim Kurulu üyelerinin genel kurul tarafından seçimi sağlanarak AİHM kararının gereğinin yerine getirildiği söylendi ama durum böyle değil. Bunun ivedilikle düzeltilmesi gerekiyor" değerlendirmesini yapıyor.