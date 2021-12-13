Spor kulüplerini yakından ilgilendiren yasa! Temiz bir sayfa başlayacak
AK Parti, kulüp borçları, Tahkim Kurulu ve menajerlik sistemini ele alarak Spor Yasası teklifine son şeklini verecek. Beyan edilen borçlar kulübün sayılacak; ancak yasa çıktıktan sonraki borçlanmalar kulüp başkanlarının sorumluluğunda olacak.
AK Parti, uzun süredir üzerinde çalıştığı Spor Yasası ile ilgili bu hafta üç tartışmalı başlıkta son kararı vermek üzere yeniden toplanıyor.
Kulüp borçları, Tahkim Kurulu ve menajerlik sistemiyle ilgili başlıkların ele alınacağı toplantıdan çıkacak kararlarla son şekli verilecek yasa teklifi metni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
AK Parti'nin çalışmasına göre Tahkim Kurulu üye seçiminin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlâl kararı doğrultusunda "adil temsil" temelinde yeniden yapılandırılması sağlanacak.
AK Partili yetkililer, söz konusu AİHM kararına işaret ederek, "Karar, 'Tahkim Kurulu üyeleriyle federasyon yönetim kurulu üyelerinin seçiminin eş zamanlı olması, paralarının yönetim kurulunun bütçesinden karşılanması, üyelerin kaydı hayat şartıyla görevden geri alınabilmesi adil değil. Bu durum, tarafsızlık ilkesine aykırı; bunları düzeltin' diyor. Son federasyon genel kurulunda yapılan tüzük değişikliği ile Tahkim Kurulu üyelerinin genel kurul tarafından seçimi sağlanarak AİHM kararının gereğinin yerine getirildiği söylendi ama durum böyle değil. Bunun ivedilikle düzeltilmesi gerekiyor" değerlendirmesini yapıyor.
VATANDAŞLIK ŞARTI
AK Parti'nin masasındaki bir diğer önemli başlık futbolcu menajerliği sisteminin yeniden düzenlenmesi. Üzerinde çalışılan teklife göre, menajerlerin bundan böyle "bazı suçlardan mahkum olmamak, TC vatandaşı olmak ve menajerlik sertifikasına sahip olmak" şartlarını birlikte taşıması gerekecek.
BORÇLANMA TARİHİ ESAS
Kulüp başkanlarına mali, hukuki ve cezai sorumluluk getiren yeni yasaya konulacak geçici bir madde ile de mevcut başkanlara yeminli mali müşavirlik bürolarından kulübün tüm borçlarını beyan etmesi için 1 aylık süre verilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?
- Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?
- Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir?
- Doktorlar grev mi yapıyor? Bugün doktorlar çalışıyor mu? Hastaneler açık mı kapalı mı?
- Altın fiyatları 13 Aralık! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Piyasalar FED toplantısına odaklandı…
- Asgari ücret son toplantı bugün mü? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
- UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...
- Google Remziye Hisar'ı doodle yaptı! Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Remziye Hisar'ın hayatı ve biyografisi...
- POMEM 28. dönem alımı ne zaman, belli mi? 2022 POMEM alımı şartları nelerdir, açıklandı mı? Başvurusu...
- Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Instagram hesabı...
- 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
- Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...