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Vodafone Park'ta Sergen Yalçın'a sevgi gösterisi! Beşiktaşlılar eski teknik direktörlerini unutmadı

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Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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Vodafone Park’ta Sergen Yalçın’a sevgi gösterisi! Beşiktaşlılar eski teknik direktörlerini unutmadı

Süper Lig'de evinde Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş'ta maç öncesinde Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu. Siyah-beyazlı tribünler, 'Sergen Yalçın' diye tempo tutarak, eski teknik direktörlerini unutmadılar.

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta, hafta içinde istifa eden Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yerine Önder Karaveli takımın başında sahaya çıkan isim oldu.

Yaşanan olumsuz süreçlere ve alınan kötü sonuçlara karşın Beşiktaş taraftarı bu maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, uzun süre tezahüratlarda bulundular.

Beşiktaş taraftarı, perşembe günü görevden ayrılan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı da unutmadı. Siyah-beyazlı tribünler, 'Sergen Yalçın' diye tempo tutarak, eski teknik direktörlerini unutmadılar. Futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, ardından da 'Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin' tezahüratı yaparak takımın kötü gidişatı sonlandırmasını istedi.

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