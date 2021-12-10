Beşiktaş'ın hocası belli oluyor! Daniel Farke ile görüşmeler başladı
Sergen Yalçın sonrası Alman modeline geçmek isteyen Beşiktaş'ın, Norwich City'deki görevinden ayrılan 45 yaşındaki Daniel Farke ile görüşmelere başladığı belirlendi.
Sergen Yalçın'la vedalaşan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, Yalçın sonrası Alman modeline geçmek istediği ve genç bir teknik adamı göreve getirmenin planlarını yaptığı aktarıldı.
Alman medyasından SPORT1, Beşiktaş'ın 45 yaşındaki teknik direktör Daniel Farke'nin peşinde olduğunu iddia etti. Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'de çalışan Farke ile görüşmelerin sürdüğü ileri sürüldü. Anlaşma sağlanması halinde Alman çalıştırıcının hafta başında İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı savunuldu.
Slaven Bilic'i de listesinde tutan ve yabancı bir teknik direktörle anlaşmak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin bu hedefe ulaşamaması halinde rotayı yerli teknik adam olarak Şenol Güneş ve Samet Aybaba'ya çevirebileceği kaydedildi.
Kartal'da en güçlü aday olarak öne çıkan Daniel Farke, 2015-17 döneminde Borussia Dortmund U23 takımını çalıştırdı. Mayıs 2017'de Championship ekibi Norwich City ile anlaşan Farke ilk sezonunu 14. sırada kapatırken, sonraki yıl takımını Premier Lig'e taşıdı.
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