Daniel Farke kimdir, kaç yaşında, nereli? Adı Beşiktaş’la anılan Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı?

DANİEL FARKE KİMDİR?

1976 Almanya doğumlu olan Daniel Farke, futbolcu olarak başladığı spor kariyerinde antrenör olarak devam ediyor.

Futbola amatör olarak mahallesinin takımı SV Steinhausen'da başlayan Farke, resmi olarak 1994 yılında Paderborn-Neuhaus takımı ile profesyonel futbola adım attı. Tüm kariyerinde Almanya'nın alt liglerinde oynadı.