Daniel Farke kimdir, kaç yaşında, nereli? Adı Beşiktaş’la anılan Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı?
Daniel Farke kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü olacağı iddiası gündeme gelen Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı? Siyah beyazlı ekipte, Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna yeni adaylar tartışılmaya başlandı. Bu isimlerden birisi de Daniel Farke oldu. Almak teknik adam, ülkesinde başladığı kariyerine İngiltere’de devam etmişti. Peki; Daniel Farke kimdir?
Daniel Farke kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Daniel Farke'nin kim olduğu merak ediliyor. Son olarak İngiltere Premier Lig'de teknik direktörlük yapan Farke'yi hangi takımları çalıştırdığı sorgulanıyor. Farke, futbolculuk döneminde Almanya'nın dışına çıkmamıştı. İşte, genç teknik adam hakkında merak edilen bilgiler!
DANIEL FARKE SESLERİ
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından yeni antrenör arayışlarına başladı.
Alman basınından SPORT1'in haberine göre, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak.
Son olarak İngiltere Premier League ekibi Norwich City'nin teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kasım ayında kötü giden sonuçlardan sonra Norwich City ile yollarını ayırmıştı.
Haberin detaylarında Farke ile Beşiktaş'ın 48 saat içerisinde resmi anlaşmaya varacağı iddia edildi.
DANİEL FARKE KİMDİR?
1976 Almanya doğumlu olan Daniel Farke, futbolcu olarak başladığı spor kariyerinde antrenör olarak devam ediyor.
Futbola amatör olarak mahallesinin takımı SV Steinhausen'da başlayan Farke, resmi olarak 1994 yılında Paderborn-Neuhaus takımı ile profesyonel futbola adım attı. Tüm kariyerinde Almanya'nın alt liglerinde oynadı.
Farke'nin ilk teknik direktörlük deneyimi Almanya'da amatör küme takımı Lippstadt 08 olmuştu.
Ardından Borussia Dortmund II takımında teknik direktörlük yapan ve deneyim kazanan genç teknik adam, ilk büyük macerasını Premier Lig'de Norwich City ile yaşamıştı. Farke, Norwich'in başında 4 yılı aşkın bir sürede 208 maça çıktı.
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