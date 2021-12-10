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Nkoudou ameliyat oldu

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Giriş Tarihi: 10.12.2021
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Nkoudou ameliyat oldu

Beşiktaş'ta ayak bilek bağlarından sakatlık geçiren Nkoudou ameliyat oldu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa’da ameliyat olmuştur. Nkoudou’nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir. Georges Nkoudou’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.'' denildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ''Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa'da ameliyat olmuştur. Nkoudou'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir. Georges Nkoudou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.'' denildi.

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